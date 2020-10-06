Gençlerbirliği'nde 12 futbolcu gitti, 7 futbolcu geldi

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki diğer 20 kulübe oranla daha az transfer yaparken, kadrosuna 7 yeni isim kattı, 12 isimle ise yollarını ayırdı.
Başkent ekibine gelen ve giden oyunlar şöyle:
Dominik Furman - Wisla Plock - 2 Yıl
Mattias Johansson - Panathinaikos - 2 Yıl
Salih Dursun - Antalyaspor - 2 Yıl
Diego Angelo - Antalyaspor - 2 yıl
Mustafa Çeçenoğlu - Menemenspor - 2 yıl
Murat Yıldırım - Yeni Malatyaspor - 1 yıl
Piris da Motta - Flamengo - 1 yıl (kiralık)
Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor (Orada oynamadan Samsunspor'a gitti)
Yasin Pehlivan- Ç. Rizespor
Fabricio Baiano - (Kiralıktı Maritimo'ya döndü, oradan Ç. Rizespor)
Stephane Sessegnon - Serbest
Ahmet Oğuz - Kasımpaşa
Mike van Beijnen - Fortuna Sittard
Mats Seuntjens - Fortuna Sittard
Erdem Özgenç - Tuzlaspor
Burak Çapkınoğlu - Adanaspor
Ertaç Özbir - Yeni Malatyaspor
Sadio Diallo - Serbest
Flavio - (Kiralıktı Feirense'ye döndü)