Gençlerbirliği'nde 12 futbolcu gitti, 7 futbolcu geldi

DHA 06 Ekim 2020 Salı 13:49 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 13:49

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki diğer 20 kulübe oranla daha az transfer yaparken, kadrosuna 7 yeni isim kattı, 12 isimle ise yollarını ayırdı.

Başkent ekibine gelen ve giden oyunlar şöyle:

GELENLER

Dominik Furman - Wisla Plock - 2 Yıl

Mattias Johansson - Panathinaikos - 2 Yıl

Salih Dursun - Antalyaspor - 2 Yıl

Diego Angelo - Antalyaspor - 2 yıl

Mustafa Çeçenoğlu - Menemenspor - 2 yıl

Murat Yıldırım - Yeni Malatyaspor - 1 yıl

Piris da Motta - Flamengo - 1 yıl (kiralık)

GİDENLER

Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor (Orada oynamadan Samsunspor'a gitti)

Yasin Pehlivan- Ç. Rizespor

Fabricio Baiano - (Kiralıktı Maritimo'ya döndü, oradan Ç. Rizespor)

Stephane Sessegnon - Serbest

Ahmet Oğuz - Kasımpaşa

Mike van Beijnen - Fortuna Sittard

Mats Seuntjens - Fortuna Sittard

Erdem Özgenç - Tuzlaspor

Burak Çapkınoğlu - Adanaspor

Ertaç Özbir - Yeni Malatyaspor

Sadio Diallo - Serbest

Flavio - (Kiralıktı Feirense'ye döndü)