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Spor

Gençlerbirliği'nde 3 eksik

Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde, sarı kart cezalıları Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz ve Daniel Candeias forma giyemeyecek.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 13:50 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:50
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı son iki maçta Galatasaray'a 6-0, Fatih Karagümrük'e ise 3-1 yenilen Gençlerbirliği, kötü gidişatı İzmir'de durdurmaya çalışacak. Gençlerbirliği, haftaya 19 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada girecek.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz ve Daniel Candeias, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Ev sahibi Göztepe ise ligde 6 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

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