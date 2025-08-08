İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6848
  • EURO
    47,4783
  • ALTIN
    4442.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde 4 yıllık hasret bitiyor
Spor

Gençlerbirliği'nde 4 yıllık hasret bitiyor

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, 4 yıllık bir aranın ardından Süper Lig'e macerasına kaldığı yerden başlıyor. Kırmızı-siyahlılar sezonun ilk maçında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde 4 yıllık hasret bitiyor
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, geçen sezonu 3. bitiren Samsunspor karşısında sahadan iyi bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Başkent temsilcisi, 49. sezonunu geçireceği Süper Lig'deki en önemli başarılarını, 1965-66 ve 2002-03 sezonlarını 3. sırada tamamlayarak elde etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu 68 puanla 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıktı.

Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi kırmızı-siyahlılar, sezona Bolu kampı ve tesislerindeki çalışmalarla hazırlandı.

AMİLTON GİTTİ, ONYEKURU GELDİ

Süper Lig'de yeniden kalıcı olmayı hedefleyen Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 10 oyuncu kattı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'nun transferiyle dikkati çeken Gençlerbirliği, ayrıca Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Moussa Kyabou, Thalisson Kelven da Silva, Abdurrahim Dursun, Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz ve Dilhan Demir'i renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinin geçen sezonki başarısında önemli pay sahibi Brezilyalı futbolcu Amilton ise sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.