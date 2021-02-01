Gençlerbirliği'nde 5 transfer, 2 ayrılık

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:03 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:03

Başkent ekibi Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ederken, Trabzonspor alt yapısında yetişen ve son olarak Yeni Malatyaspor’da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Aktaş’ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı ekip, pilot takımı olan Hacettepe’de forma giyen genç isimler Metehan Mert ve Yasin Davuş’u 28 kişilik kadroya dahil etti.

Gençlerbirliği dün akşam saatlerinde Brezilya'da Sport Recife forması giyen 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni’yle ise sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Öte yandan takımdan giden 2 isimse Mustafa Çeçenoğlu ve Berat Ayberk Özdemir oldu. Orta sahada görev yapan Mustafa Çeçenoğlu’nu sezon sonuna kadar Boluspor’a kiralanırken, 22 yaşındaki genç oyuncu Berat Ayberk Özdemir ise 2.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında 4.5 yıllığına kendisini Trabzonspor’a bağlayan imzayı attı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Gençlerbirliği’nde ligdeki kötü gidişatın sonucunda teknik direktör değişikliğine gidildi. 14 Kasım 2020’de sportif direktörlük görevini bırakıp teknik direktörlük koltuğuna geçen Mustafa Kaplan, 5 maç üst üste yaşanılan puan kayıpları neticesinde istifa etti.

Gençlerbirliği Kulübü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Başkent ekibi, ligde 19 puanla 19’uncu sırada yer alıyor.