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Spor

Gençlerbirliği'nde 99. yaş heyecanı

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:43
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Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "14 Mart 1923 günü bir lisenin bahçesinde yeşeren umutlarla kurulan Gençlerbirliği, bugün 99 yaşında! Kurulduğu günden bugüne gençlere güvenmekten vazgeçmeyen, değerlerinden kopmadan büyüyen Gençlerbirliği, yüz yıla dayanan mazisiyle Türk futbolundaki özgün yerini korumaya devam ediyor." denildi.

Mesajda, "İsmiyle, armasıyla, tarihiyle ve kültürüyle özgün bir camia olan Gençlerbirliği başkenti temsil etmeye, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olmaya devam edecek. Gençlerbirliği, var ol daima!" ifadelerine yer verildi.

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