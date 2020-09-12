Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı öncesi koronavirüs şoku

IHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:07

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."