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Spor

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı öncesi koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda 1 futbolcu ve 1 personelin testleri pozitif çıktı.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:07
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Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

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