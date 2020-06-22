İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,6889
  • ALTIN
    385.321
  • BIST100
    115170
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ sevinci
Spor

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ sevinci

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandığı, oyuncunun ciddi bir sorunu olmadığı bildirildi.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 13:54 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:54
ABONE OL

Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nde, 21 yaşındaki defans oyuncusu Arda Kızıldağ sakatlanmıştı. Başkent ekibinden genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Arda’nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5’inci tarak kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapıda herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Bosna'daki savaşta hayatını kurtaran adamla 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.