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Spor

Gençlerbirliği'nde Baki Mercimek ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu olarak görev yapan, yıllar sonra da zorlu bir süreçte sportif direktörlük görevi üstlenen Baki Mercimek ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucunda ayırmış bulunuyoruz. Baki Mercimek'e geçtiğimiz sezon verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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