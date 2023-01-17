Gençlerbirliği'nde Boluspor maçı mesaisi sürüyor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Dyrox Boluspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmana, yeni transfer Rodin Cem Deprem de katıldı.

İdmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Antrenmanın devamında saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü pas çalışan oyuncular, son bölümde gruplar halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

İdmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve sportif direktör Emrah Yıldız saha kenarından takip etti.

Gençlerbirliği-Dyrox Boluspor karşılaşması, 21 Ocak Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.