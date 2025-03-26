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Spor

Gençlerbirliği'nde Etebo sakatlığını atlattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yaklaşık 2 aydır sakatlığı bulunan Peter Etebo takımla çalışmalara başladı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde Etebo sakatlığını atlattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Peter Etebo, 2 ay sonra takımla çalışmalara başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 31. haftasında cuma günü sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaşacak başkent temsilcisi, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Esenler Erokspor ile sezonun 23. haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak 2 ay sahalardan uzak kalan Peter Etebo da kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanında yer aldı.

Başkente ekibinin antrenmanının ilk bölümünde takımla çalışan tecrübeli oyuncu, idmanı takımdan ayrı fizyoterapist gözetimindeki çalışmalarla tamamladı.

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