Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio'dan iyi haber

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:51

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin antrenmanı ısınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışması ile başladı.

Antrenman, son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı. Bugünkü idmanda, test sonuçları iyi gelen Giovanni Sio da takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.