Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı aktarıldı.
Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımının şu şekilde olduğu kaydedildi:
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter: Sezgin Özkan
Sayman: Şahap Yaralı
Medya ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın
Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu
İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan: Kubilay Güvenç
Altyapı ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş
Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er
Kamu ilişkileri, Projeler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esra Özel
Stadyumdan ve Seyirciden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan
Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Hatipoğlu
Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan
Yerel Yönetimler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulvahit Vardar
Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Talip Çankırı
Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Emre Gökdemir
Hacettepe Spor ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu