Gençlerbirliği'nde göreve Mustafa Dalcı getirildi

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği belirtildi. Dalcı için yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

MKE Ankaragücü ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Dalcı, sarı-lacivertli ekibi bu sezon başında Spor Toto Süper Lig'de de çalıştırmıştı. Dalcı ile MKE Ankaragücü'nün yolları 4. haftada alınan 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası ayrılmıştı.

Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, son iki lig maçında kulübede takım antrenörlerinden Medet Coşkun yer almıştı.

Spor Toto 1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada bulunuyor.