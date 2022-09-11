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Spor

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin görevi bırakma kararı aldı.

IHA11 Eylül 2022 Pazar 18:03 - Güncelleme:
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor ile oynanan maçın ardından karşılıklı görüşmeler neticesinde takımdan ayrılma kararı aldı.

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gençlerbirliği teknik direktörlük görevini yürüten Metin Diyadin dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra takımdan ayrılma kararı almış olup, yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen, Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı'mızda da teknik direktör olarak görev yapan değerli teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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