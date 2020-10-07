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Spor

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurula koronavirüs engeli

Gençlerbirliği Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:47
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Gençlerbirliği Kulübü, 11 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını genelgesi gereği ertelediğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli genelgesi ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında STK, meslek kuruluşu, birlik ve kooperatiflerin seçimler dahil etkinlikleri ertelenmesi kararı sonrası daha önce 11-18 Ekim tarihlerinde yapacağımızı duyurduğumuz olağanüstü genel kurulumuz ertelenmiştir. Kulübümüz belirlenecek yeni tarihi kamuoyu ile paylaşacaktır." denildi.

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