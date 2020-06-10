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Spor

Gençlerbirliği'nde Ömer Alper 6 ay yok!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin futbolcusu Ömer Alper Tatlısu, geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:35
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekibin genç defans oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'nun 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Hazırlık etabı sırasında sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda ön çapraz bağında rüptür ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık tespit edilen genç futbolcumuz Ömer Alper Tatlısu'ya cerrahi onarım gerçekleştirilmiş olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi yaklaşık 6-8 ay olarak bildirilmiştir. Ömer Alper'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasını ve sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Yeteneği keşfedilen üniversite güvenlik görevlisi, Tatlıses'i andıran sesiyle mest ediyor

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