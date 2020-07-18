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Spor

Gençlerbirliği'nde Sivasspor maçı öncesi 7 eksik

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:28
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkarmıştı.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor.

Gençlerbirliği'nde, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sakatlıkları bulunan Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Ömer Alper Tatlısu ve Sadio Diallo, bu maçta görev yapamayacak.

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