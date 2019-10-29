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Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verildi

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

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Süper Lig´in geride kalan 9 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan´ın görevine son verildi.

Görevinden alındığını medya aracılığıyla öğrenen Mustafa Kaplan, bugün sabah saatlerinde kulüp binasına gelerek sportif direktör Emrah Atasoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, görüşmenin ardından futbolcularıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.

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