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Spor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 21:56 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:56
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlı takım, bugün sabah salonda gerçekleştirdiği antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Başkent ekibinin akşam saatlerindeki ikinci antrenmanı ise teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda pas ve şut çalışması yapan futbolcular, son bölümde yapılan dört kaleli taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

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