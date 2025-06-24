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Spor

Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatları açıklandı.

AA24 Haziran 2025 Salı 13:55 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezondan en az birinde kombine biletleriyle takımını yalnız bırakmayan taraftarların, 25-30 Haziran tarihlerinde Passolig kanalıyla yeni sezon kombine biletlerini alabileceği belirtildi.

Kombine biletlerin genel satışının ise 1 Temmuz'da başlayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Dileğimiz tüm Ankara yanımızda olsun, kırmızı kara formayı terletip armayı taşıyanları desteklesin, misafirlerimizi 'Burası Ankara' diye karşılasın. Bu yüzden kombine biletlerinin sınırlı sayıda paylaşılacağını önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Kombine fiyatları şöyle:

25 Haziran 10.00'dan 30 Haziran 17.00'a kadar:

Kale arkası: 4.000 TL

Maraton: 5.000 TL

Kapalı: 6.000 TL

VIP: 30.000 TL

1 Temmuz 10.00'dan itibaren:

Kale arkası: 8.000 TL

Maraton: 10.000 TL

Kapalı: 12.000 TL

VIP: 30.000 TL

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