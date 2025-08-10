İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gençlerbirliği'nde yenilenme günü

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a mağlup olan Gençlerbirliği oynadığı maçın ardından bugün yenilenme antrenmanı yaptı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde yenilenme günü
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor'a kaybettiği maç sonrası yenilenme çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Samsunspor maçında forma giyen oyuncular salonda çalışırken karşılaşmada kısa süre alan ve oyuna girmeyen futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı.

Minyatür kalelerden kurulu dar alandaki hedefli oyunla süren idman, çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.