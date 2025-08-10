Gençlerbirliği'nde yenilenme günü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor'a kaybettiği maç sonrası yenilenme çalışması yaptı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Samsunspor maçında forma giyen oyuncular salonda çalışırken karşılaşmada kısa süre alan ve oyuna girmeyen futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı.
Minyatür kalelerden kurulu dar alandaki hedefli oyunla süren idman, çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.