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Spor

Gençlerbirliği'nden 2 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Thomas Fontaine ve Abdullah Durak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA10 Ocak 2023 Salı 20:05 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nden 2 transfer birden
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Gençlerbirliği, stoper Thomas Fontaine ile orta saha oyuncusu Abdullah Durak'ı renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Madagaskar asıllı Fransız stoper Thomas Fontaine ve orta saha oyuncusu Abdullah Durak'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına sözleşme imzalandı.

Olympique Lyon'un altyapısında yetişen defans oyuncusu Thomas Fontaine, son olarak Bulgaristan ekiplerinden Beroe takımı forması giydi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Durak ise son olarak MKE Ankaragücü kadrosunda yer aldı.

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