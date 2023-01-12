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Spor

Gençlerbirliği'nden 8 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Özgür Çek, Nurullah Aslan, Alperen Babacan, Hayrullah Erkip, Ebrar Yiğit Aydın, Mete Kaan Demir, Özkan Yiğiter ve Erkan Eyibil'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nden 8 transfer birden
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Gençlerbirliği, 8 oyuncuyu daha kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Özgür Çek, Nurullah Aslan, Alperen Babacan, Hayrullah Erkip, Ebrar Yiğit Aydın, Mete Kaan Demir, Özkan Yiğiter ve Erkan Eyibil'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlılar, Manisa FK'den Özgür Çek ve MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ile 1,5 yıllık, Nevşehir Belediyespor'dan kaleci Ebrar Yiğit Aydın'la 2,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisi, sezon başında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Yılport Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan ile Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir, Demir Grup Sivasspor'dan Özkan Yiğiter, Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ve Yukatel Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i ise sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Gençlerbirliği daha önce Mohammed Rharsalla, Jaime Ayovi, Tiago Rodrigues, Gabriel Torje, Thomas Fontaine ve Abdullah Durak'ı transfer etmişti.

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