Gençlerbirliği'nden Antalya'da tarihi galibiyet
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, rakibini 6-0'lık farklı skorla devirdi. Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken konuk ekip rakibine gol yağdırdı.
Maçın henüz 1. dakikasında Daniel Candeias ile 1-0 öne geçen Gençlerbirliği'nin golleri arka arkasına geldi. 13. dakikada Giovanni Sio skoru 2-0'a getirirken golün asisti Candeias'tan geldi.
Dakikalar 21'i gösterdiğinde Candeias'ın golüyle başkent ekibi 3-0 öne geçerken 23. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı.
Bahadır Öztürk'ün atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor'un direnci tamamen kırıldı. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Daniel Candeias hat-trick yaparken skor da 4-0'a geldi.
42. dakikada Gençlerbirliği, Giovanni Sio takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydederken Ankara ekibi ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. Sio'nun bu golünde de asist yine Candeias'tan geldi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, 57. dakikada skoru belirleyen isim Bogdan Stancu oldu ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği siftah yaptı
Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte üç puanla tanıştı. İlk 7 haftada galibiyet alamayan başkent ekibi, bu zaferle birlikte 6 puana ulaştı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
Candeias'tan 3 gol, 2 asist
Gençlerbirliği adına günün yıldız oyuncusu Daniel Candeias oldu. Hat-trick yapan futbolcu günü iki de asistle kapattı ve beş gole direkt katkıda bulundu.
Candeias dışında Bogdan Stancu 1 gol, 2 asist ve Giovanni Sio da 2 gollük performansıyla dikkat çekti.
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