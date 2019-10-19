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Gençlerbirliği'nden Antalya'da tarihi galibiyet

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, rakibini 6-0'lık farklı skorla devirdi. Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

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Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken konuk ekip rakibine gol yağdırdı.
 
Maçın henüz 1. dakikasında Daniel Candeias ile 1-0 öne geçen Gençlerbirliği'nin golleri arka arkasına geldi. 13. dakikada Giovanni Sio skoru 2-0'a getirirken golün asisti Candeias'tan geldi.
 
Dakikalar 21'i gösterdiğinde Candeias'ın golüyle başkent ekibi 3-0 öne geçerken 23. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı.
 
Bahadır Öztürk'ün atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor'un direnci tamamen kırıldı. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Daniel Candeias hat-trick yaparken skor da 4-0'a geldi.
 
42. dakikada Gençlerbirliği, Giovanni Sio takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydederken Ankara ekibi ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. Sio'nun bu golünde de asist yine Candeias'tan geldi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısında, 57. dakikada skoru belirleyen isim Bogdan Stancu oldu ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.
 
Gençlerbirliği siftah yaptı
 
Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte üç puanla tanıştı. İlk 7 haftada galibiyet alamayan başkent ekibi, bu zaferle birlikte 6 puana ulaştı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
 
Candeias'tan 3 gol, 2 asist
 
Gençlerbirliği adına günün yıldız oyuncusu Daniel Candeias oldu. Hat-trick yapan futbolcu günü iki de asistle kapattı ve beş gole direkt katkıda bulundu.
 
Candeias dışında Bogdan Stancu 1 gol, 2 asist ve Giovanni Sio da 2 gollük performansıyla dikkat çekti.

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