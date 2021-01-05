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Spor

Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, oyuncuları Berat Ayberk Özdemir'in transferi konusunda Trabzonspor Kulübü ile anlaştıklarını belirtti.

AA05 Ocak 2021 Salı 21:20 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 21:20
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Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Altyapımızda kulüp kültürümüzle yetişen, evladımız Berat'ı ülkemizin güzide takımlarından Trabzonspor'a gönderiyoruz." dedi.

"Berat formamızı giydiği sürede Gençlerbirliği'ne yakışır bir profil sergiledi, bizi her daim gururlandırdı." ifadelerini kullanan Cavcav, şunları söyledi:

"Beratımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyorum. Berat bundan sonra formamızı giymeyecek ama biliyorum ki hep Gençlerbirlikli kalacak ve bizde de yeri her zaman ayrı olacak. Anlaşmanın kulübümüze, Berat'a ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırdığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

Başkent ekibiyle son 3 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Berat, "transferin gözdeleri" arasında yer alıyordu.

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