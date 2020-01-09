Gençlerbirliği'nden kaleye Joe Hart sürprizi

09.01.2020 16:25 - Güncelleme: 09.01.2020 16:25

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un iddiasına göre, Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti.

Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.