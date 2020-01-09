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Spor

Gençlerbirliği'nden kaleye Joe Hart sürprizi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

09.01.2020  16:25 - Güncelleme: 09.01.2020  16:25

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un iddiasına göre, Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti.

Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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