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Spor

Gençlerbirliği'ne tek gol yetti

Trendol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

8 Aralık 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'ne tek gol yetti
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Trendol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 75. dakikada Amilton kaydetti.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Sinan Osmanoğlu, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 22'ye yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Boluspor'u ağırlayacak.

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