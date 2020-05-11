İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0778
  • EURO
    7,662
  • ALTIN
    386.671
  • BIST100
    98219.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nin 4 yıldızı karantinada
Spor

Gençlerbirliği'nin 4 yıldızı karantinada

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Polomat, Giovanni Sio, Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda karantina altında tutuluyor.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:11
ABONE OL

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından başkent ekibinde bugün kulüp çalışanları, futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerine koronavirüs testi yapıldı. Gençlerbirliği kapılarını 14 gün boyunca dış dünyaya kapatma kararı aldı. Gençlerbirliği'de yurt dışından dönen Polomat ve Sio, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtta, Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi ise İstanbul'da karantina altında bulunuyor.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde 14 günlük karantina sürecine başlayan kırmızı siyahlı ekipte antrenmanlar test sonuçlarına göre yarın başlayacak. Bu süreçte tesislere futbolcular, sağlık ekibi, teknik heyet ve kulüp görevlileri dışında kimse girmeyecek.

Salgının ortasında ATM bekçisi dev kobra yılanı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.