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Spor

Gençlerbirliği'nin acı günü!Sezai Yıldırım, hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, kulübün altyapısında görev yapan Sezai Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin acı günü!Sezai Yıldırım, hayatını kaybetti
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Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında görev yapan Sezai Yıldırım, hayatını kaybetti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2015-2019 yılları arasında gençlik gelişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Sezai Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sezai Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Sezai Yıldırım'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Kızılcaşar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gençlerbirliği A takımında da Spor Toto 1. Lig'in 2017-2018 sezonunda görev alan Yıldırım, yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan son maçta Bursaspor'a karşı kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlüğünü yaptı.

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