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Spor

Gençlerbirliği'nin genç forveti İlker Karakaş'ın hedefi ilk 8

Gençlerbirliği'nde forma giyen genç golcü İlker Karakaş, Süper Lig'de gelecek sezonu ilk 8 içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 11:07 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:07
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki forveti İlker Karakaş, 2020-2021 sezonunu ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi.

Başkent ekibinin genç oyuncusu İlker Karakaş, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"Geçen sezon bizim için önemliydi." diyen İlker, "Alt ligden yeniden Süper Lig'e çıktık. Ligde kalmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Kendi adıma da süre buldum ama takımıma gol ya da asist olarak katkı veremedim. İnşallah bu sene gollerim ve asistlerimle de takımıma katkıda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

İlker, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, kırmızı-siyahlı takımın hedefine ilişkin şunları kaydetti:

"Kampımız gayet iyi gidiyor, yeni hocamız ve ekibiyle birlikte iyi çalışıyoruz. Kulübümüzün kültüründe altyapı var. Bu kampta da yine genç kardeşlerimiz, Hacettepe'den birlikte oynadığımız ağabeylerimiz var. Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Futbolculuğu döneminde kendisi gibi forvet pozisyonunda görev yapan Mert Nobre'nin teknik direktör olarak Gençlerbirliği'ne gelişini de değerlendiren İlker, "Mert Nobre gibi bir golcünün hocamız olması benim için şans. Bana çok şey katacaktır. Bu sezon artık gol atıp taraftarımızı da sevindirmek istiyorum. Umarım başarırım." diye konuştu.

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