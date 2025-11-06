Gençlerbirliği'nin rakibi Başakşehir

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde son 2 maçını kaybeden başkent ekibi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor.
TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildi.
Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken 3 mağlubiyet yaşadı.
Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu ve kaleci Gökhan Akkan, Başakşehir karşısında görev yapamayacak.