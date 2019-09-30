Gençlerbirliği’nin yüzü gülmüyor

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig’in ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamadı. Süper Lig’e bir sezon aranın ardından yeniden yükselen başkent temsilcisi, ilk 6 haftada sahadan üç puanla ayrılamadı. Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar istenilen sonuçları alamadı. Başkent ekibi, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. G.Birliği, 10 kişi tamamladığı Ç.Rize maçını 1-0, 9 kişi kaldığı Gazişehir karşılaşmasını ise 4-1 kaybetti. Ligin 3. haftasında Başakşehir’i konuk eden G.Birliği, son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 yenildi. 4. haftada Trabzon ile 2-2 berabere kalan ve zorlu deplasmanda oynanan oyun ile alınan puanla morallenen başkent ekibi, daha sonra lider Alanyaspor’u konuk etti. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ardından 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisine 3 puan hedefiyle çıktı. Derbide ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen G.Birliği, A.Gücü’ne 2-1 mağlup olarak hedeflediği ilk galibiyetine yine ulaşamadı.