Gençler’de Hamzaoğlu farkı
Kırmızı-Siyahlılar, 9 haftada 6 puan topladığı Mustafa Kaplan’ın yerine gelen yeni hocasıyla 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanı hanesine yazdırırken küme düşme hattının üzerine çıktı.
- Star Spor
GENÇLERBİRLİĞİ, teknik direktörlük görevine Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçti. Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençler, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13’e çıkaran Başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.
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