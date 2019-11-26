Gençler’de Hamzaoğlu farkı

GENÇLERBİRLİĞİ, teknik direktörlük görevine Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçti. Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençler, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13’e çıkaran Başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.