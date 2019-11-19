MİLLİ Takım, Euro2020 Elemeleri H Grubu’nda rakipleriyle girdiği savaştan açık alınla çıkarak finallere katılma vizesi alırken, futbol vitrinine çıkardığı genç yıldızlarla da dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, elemelerde Arnavutluk’la deplasmanda oynanan ilk maçta Emre, Burak ve Gökhan Gönül gibi tecrübeli isimlerin yanında gençlere de yer verdi.

21’LİK MERİH TARİH YAZIYOR

Milli Takım’ın Arnavutluk önünde kadrosunun yarıdan fazlası 25 yaş üstündeki yıldızlardan oluşurken, 21 yaşındaki Merih Demiral hem yaşı hem de futboluyla göz kamaştırmıştı. Bir sonraki Moldova maçında bu kez 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü ilk 11’de kendine yer buldu. Dünya şampiyonu Fransa’yı yıkan kadroda da 22’lik Zeki Çelik ve Cengiz Ünder dikkat çekti.

EN GENÇ 4 TAKIMDAN BİRİYİZ

Ay-Yıldızlılar’ın hocası Güneş, sonraki maçlarda “Gençlik başımda duman” diyerek daha çok genç oyuncuya yer verdi. Son Andorra maçında görev yapan 14 oyuncunun yaş ortalaması 22.9 olurken, kadroda olan isimlerle birlikte bu ortalama 23.4 olarak kayıtlara geçti. Andorra’ya götürülmeyen 9 tecrübeli yıldız eklense bile yaş ortalaması ancak 24.9’a çıktı. Türkiye, Avrupa’nın en genç 4 takımından biri olarak Euro 2020’de boş gösterecek.