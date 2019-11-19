22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,742
  • 6,3798
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gençlik başımda duman

A Milliler, H Grubu’nda Andorra’ya karşı oynadığı son maçta yaş ortalaması 22.9 olan futbolcularla rakibini 2-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar’da bu karşılaşmada yedek olanlarla 23.4’e çıkan yaş ortalaması 9 yıldızın eklenmesiyle bile 25’i (24.9) bulmuyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MİLLİ Takım, Euro2020 Elemeleri H Grubu’nda rakipleriyle girdiği savaştan açık alınla çıkarak finallere katılma vizesi alırken, futbol vitrinine çıkardığı genç yıldızlarla da dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, elemelerde Arnavutluk’la deplasmanda oynanan ilk maçta Emre, Burak ve Gökhan Gönül gibi tecrübeli isimlerin yanında gençlere de yer verdi.

21’LİK MERİH TARİH YAZIYOR

Milli Takım’ın Arnavutluk önünde kadrosunun yarıdan fazlası 25 yaş üstündeki yıldızlardan oluşurken, 21 yaşındaki Merih Demiral hem yaşı hem de futboluyla göz kamaştırmıştı. Bir sonraki Moldova maçında bu kez 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü ilk 11’de kendine yer buldu. Dünya şampiyonu Fransa’yı yıkan kadroda da 22’lik Zeki Çelik ve Cengiz Ünder dikkat çekti.

EN GENÇ 4 TAKIMDAN BİRİYİZ

Ay-Yıldızlılar’ın hocası Güneş, sonraki maçlarda “Gençlik başımda duman” diyerek daha çok genç oyuncuya yer verdi. Son Andorra maçında görev yapan 14 oyuncunun yaş ortalaması 22.9 olurken, kadroda olan isimlerle birlikte bu ortalama 23.4 olarak kayıtlara geçti. Andorra’ya götürülmeyen 9 tecrübeli yıldız eklense bile yaş ortalaması ancak 24.9’a çıktı. Türkiye, Avrupa’nın en genç 4 takımından biri olarak Euro 2020’de boş gösterecek.

El Bab´ı kana bulamıştı! MİT´in başarılı operasyonuyla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...
 

POPÜLER HABERLER

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Uçaklarda yeni dönem: Yolculuk yapanlar dikkat!

Uçaklarda yeni dönem: Yolculuk yapanlar dikkat!

EURO 2020'yi garantileyen takımlar

EURO 2020'yi garantileyen takımlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA