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Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenledi.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
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Van'da '23-30 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenledi. 'Bisikletini al gel' çerçevesinde eski Emniyet Kavşağında düzenlenen etkinlikte konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığınca her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında 'Avrupa Spor Haftası' sebebiyle etkinlikler yapmaktayız. Bugün de ilimizde 'Bisikletini al gel' etkinliği çerçevesinde vatandaşlarımızla beraber Van Kalesi'ne kadar bisiklet turu düzenledik. Vatandaşlarımızın boş zamanlarında aktif ve sağlıklı kalabilmeleri için bisiklet kullanmaları bizim için çok önemlidir" dedi.

Etkinliğe katılan gençler ise bu tür aktivitelerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Avrupa Hareketlilik
  • Bisiklet Etkinlikleri
  • Gençlik ve Spor

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