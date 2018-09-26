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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Karar verilirken, vicdanen karar verilmeli. Siyasi bir karar asla verilmemeli

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliğinin Türkiye'ye verileceğine inandığını belirtti.

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Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte farklı  adaylıkları bulunduğunu ancak hiçbirisinde bu kadar güçlü olunmadığını  belirterek, "Bu kez en güçlüsü biziz. Bu organizasyon, Avrupa ile kapılarımızın  genişlemesi, birbirimize biraz daha yakınlaşmamız için de vesile olur. Sporun  birleştirici bir gücü var. Bizim birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, Avrupa ile  uzun yıllardır devem eden ilişkilerimizin de güçlenmesi için bu bir fırsat."  ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Türkiye'ye verilmesi gerektiğinin altını çizen  Yerlikaya, şu görüşlerini paylaştı:

"Nasıl organizasyon yapılıyor, misafirlerimizi nasıl ağırlıyoruz? Bu  anlamda dünyaya örnek olması için organizasyonun Türkiye'ye verilmesi lazım diye  düşünüyor, arzu ediyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de  Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Sayın Bakanımızın ortaya koymuş olduğu irade  ortada. Biz tesis altyapılarımızı bitirdik. Hemen hemen 81 ilin tamamında artık  statlarımız var. Daha huzur içerisinde spor yapılabilecek alanlarımızı  genişlettik. Biz o zamana kadar Türkiye olarak daha neler neler ortaya koyar,  yaparız. Yarın spor memleketi, spor cenneti olan, spor ile yatıp kalkan bir  millet olarak, bu heyecana bizi ortak edeceklerdir diye umut ediyorum.  Birlikteliğin, kardeşliğin, geçmişe dayanan bir dostluğun da kapılarını spor  vesilesiyle aralayacakları kanaatindeyim."

Yunanistan'ın Akdeniz Oyunları'nı oylamayla aldığını hatırlatan  Yerlikaya, "Ülkede krizde olunca bizden rica ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız o  zaman Başbakandı. 'Siz alabilir misiniz?' dediler. Cumhurbaşkanımız kabul etti.  Biz o zaman 6 ayda hem tesisleri hem statları hem de salonları bitirdik.  Organizasyonu yaptık. Bizim organizasyon kabiliyetimiz bu kadar güçlü.  Biz o  güne kadar daha neler yaparız.   Ülkemizde bu anlamda bir sıkıntı yok. Maddi  kaynak anlamında da bir sıkıntımız yok.  Futbolculuk geçmişi olan, futbolu seven,  futbola ve spora hayatını adamış Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu  organizasyonun bu ülkede yapılması, ülkemize çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu  vesileyle biz de dünya futboluna büyük katkılar sağlayacağız." değerlendirmesinde  bulundu.

Hamza Yerlikaya, adaylıkla ilgili aksi bir durum çıkmayacağını umut  ettiğini kaydederek, "Karar verilirken, vicdanen karar verilmeli. Siyasi bir  karar asla verilmemeli. Geçmişe dayalı ilişkilerimiz var. O ilişkilerin daha çok  pekişmesi, birleştirilmesi, uzlaşı sağlanması için de sporun birleştirici gücünü  kullanmak lazım. Ben inanıyorum, bu sefer olacak. İnşallah aksi bir durum çıkmaz.   Başkentimize devasa bir tesis yapacağız.  Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün  proje hazır hale getirildi. Milletimizin sosyal hayata adapte olabileceği  tesisler yapıyoruz.  Daha objektif davranılmasını bekliyoruz. Almanya'da iki defa  yapıldı.  Biz de bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Ülkemizin güzelliklerini,  bereketini, yurt dışına karşı olan kardeşlik duygusunu ve misafirperverliğini hep  beraber yaşatalım istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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