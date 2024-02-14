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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, madalya kazanan milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren milli sporcularımız için tebrik mesajı yayınladı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, madalya kazanan milli güreşçileri kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Selçuk Can ve Alperen Berber ile bronz madalya kazanan Murat Fırat'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber'i tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya elde eden 67 kiloda güreşçimiz Murat Fırat'ı da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

  • Osman Aşkın Bak
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