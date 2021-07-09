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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu milli güreşçileri ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli güreşçileri, Bolu'da kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Olimpiyat hazırlıkları hakkında sporculardan ve antrenörlerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, millilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 13:45 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 13:45
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, olimpiyatlara kısa bir süre kala milli sporcuları ziyaret ederek, onlara destek olmaya devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Bolu'da sürdüren milli güreşçilerle kamp yaptıkları otelde görüştü.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti.

Olimpiyat hazırlıkları hakkında sporculardan ve antrenörlerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, millilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

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