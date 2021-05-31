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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:43 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:43
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Bakan Kasapoğlu, İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum.

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