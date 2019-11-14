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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz.' dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı ile Göztepe'nin stadı olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu, durumları hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.
 
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, 2002'den bu yana pek çok alanda olduğu gibi sporda da önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.
 
Futbol dışındaki branşlarda da birçok tesisin Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Kasapoğlu, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Tesislerin kullanımının her geçen gün arttığına dikkati çeken Kasapoğlu, "İnşallah bugün milli maçımızda İzlanda'yı yenerek, EURO 2020'ye hep birlikte katılmanın başarısını kutlayacağız." diye konuştu.
 
Bakan Kasapoğlu, Alsancak Stadı'nın ardından Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin son durumu hakkında bilgi aldığını belirterek, "Gerek Göztepe gerek diğer takımlarımız çok şanslılar. Edindiğimiz gözlemler, statların inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediği ve sona yaklaşıldığı. Bu anlamda İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
 
Açılış, Göztepe-Beşiktaş maçında
 
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Göztepe'nin önce Süper Lig'e, şimdi de evine döndüğüne dikkati çekti.
 
Karşıyaka ve Atatürk stadyumlarıyla ilgili konularda da çalışma yapılacağını kaydeden Yıldırım, İzmir'de Cumhuriyet ile yaşıt, hatta önce kurulan takımlar bulunduğuna işaret etti.
 
Yıldırım, "Geçmişte büyük başarılara imza atmışlardır. Bugün süper şehir İzmir’in Süper Lig'de temsilcisinin Göztepe olması biz İzmirlileri ziyadesiyle mutlu ediyor. Başkana, teknik arkadaşlara, futbolculara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
 
Stadın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, "Ocak ayının 26'sında Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçında buluşmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
 
Açıklama sonrası Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, stadın çatısındaki yürüyüş parkurunu inceledi. Bu sırada parkurda ilk yürüyüşü yapmaları anısına Kasapoğlu ve Yıldırım'ın ayak izleri alındı.
 
Bu arada Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kasapoğlu ve Yıldırım'a isimlerini taşıyan forma hediye etti.
 
 

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