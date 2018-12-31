Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, gençlerin en iyi imkanlara sahip olmaları için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, 2018 yılı boyunca ülkeye, gençlere ve Türk sporuna yeni açılımlar kazandıran pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktararak, "Hedefimiz, 2019 yılında da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atmak olacak. Ülkemizin demokrasideki ve ekonomideki gelişmesini çok daha ileri mesafelere taşıyacağız. Gençlerimizin güvenli yarınları için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız. Dünyanın vicdanı ve aklı olma mücadelesi veren ülkemizin en kıymetli varlığı, hiç şüphesiz gençliğimizdir. Daha güzel bir Türkiye'nin, daha güzel bir dünyanın güvencesi olan bu gençlik, yalnız ülkemizin değil, bütün insanlığın selameti için bilgi ve düşünce üreten, her canlının hukukunu adalet ve merhamet ekseninde gözeten idealist bir gençliktir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin aklı, kalbi, vicdanı gençlerimizin, en iyi imkanlara sahip olması için var gücümüzle çalışırken, onların da bir önce bütün üretim süreçlerinde sorumluluk almalarını, sevgi ve kardeşliğin dilini zenginleştirmelerini diliyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede ayrıca, bütün gençlerimizi bakanlık olarak ilan ettiğimiz 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında, bir gönüllülük faaliyetine katılmaya davet ediyorum. Merhum Ali Fuat Başgil, 'Akıllı insan, zamanı nasıl harcayacağını değil, nasıl değerlendireceğini düşünür. Zira kaybedilen bir saniyeyi, dünyanın bütün hazineleri geri getiremez.' diyor. Ben de merhum hocamızın bu tavsiyesinden yola çıkarak, gençlerimize zamanı doğru kullanmalarını, onun kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum. 2019 yılının gençlerimizin çok daha fazla hayal kurdukları, okudukları, araştırdıkları ve ürettikleri bir yıl olması en büyük arzumuzdur."

Gençlerin bir yandan beden sağlıkları için spor yaparken, diğer yandan zihin dünyalarını zenginleştirmek için kelimelerin gücünden istifade etmeleri gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda biz onların sporla, bilimle, sanatla iç içe bir hayat sürmeleri için gereken bütün imkanları sağlama gayreti içindeyiz. Yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve spor tesislerimizle, gençlerimizin yeni yılda da hayatlarını kolaylaştırmaya, renklendirmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye'nin çocukları ile gençleri ne kadar mutlu ve başarılı olursa, Türkiye'nin yarını da aynı ölçüde aydınlık olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanıyla, kutlu yürüyüşümüze 2019'da da aşkla, inançla devam edeceğiz. Bu duygularla, 2019'un milletçe birlik ve dirliğimizin kaim olduğu, dünyada adaletin ve sevginin hüküm sürdüğü, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının son bulduğu güzel bir yıl olmasını temenni ediyor, aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."