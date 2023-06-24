Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde 4 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde de sporcularımızdan madalya gelmeye devam ediyor. Günün madalyalarını hanemize yazdıran tekvando, atletizm ve atıcılık branşlarında mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün kazanılan 2 gümüş 2 bronz madalyayla oyunlar toplamında 15 madalyaya ulaşmış bulunuyoruz. Formalarındaki ay-yıldızı gururla taşıyan, milletimizin desteğini yüreklerinde hisseden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum."