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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak madalya kazanan sporcuları kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde 4 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde de sporcularımızdan madalya gelmeye devam ediyor. Günün madalyalarını hanemize yazdıran tekvando, atletizm ve atıcılık branşlarında mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün kazanılan 2 gümüş 2 bronz madalyayla oyunlar toplamında 15 madalyaya ulaşmış bulunuyoruz. Formalarındaki ay-yıldızı gururla taşıyan, milletimizin desteğini yüreklerinde hisseden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

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  • Osman Aşkın Bak

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