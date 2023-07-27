Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli judocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli judocular için yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor Kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımız elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Judo branşında altın madalya kazanan Emir Selim Arı ile gümüş madalya elde eden Sinem Oruç ve bronz madalyanın sahibi olan Yusuf Yazgan'ı kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."