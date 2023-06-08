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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Pendikspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Bodrumspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor'u tebrik etti.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 23:06 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Pendikspor'u tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Bodrumspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Spor Toto Akhisar Stadı'nda Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Bodrumspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Pendikspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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