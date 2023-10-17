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  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da gerçekleştirdiği 'paletsiz değişken ağırlık' kategorisindeki dalışıyla, dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i kutladı.

AA17 Ekim 2023 Salı 12:12 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, 105 metre olan dünya rekorunu 106 metreye çıkaran Şahika Ercümen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, daha önce 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen'i yürekten kutluyorum. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yapılan rekor denemesini başarıyla gerçekleştiren Şahika Ercümen'i duyarlılığından dolayı da kutluyorum. Bu başarı, Türk kadınının gücünü ve elde edebileceği başarıları tüm dünyaya gösteriyor. Milli sporcumuzun dünya rekoru kırmasında emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyor, Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."

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