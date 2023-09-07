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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, down sendromlu milli yüzücü Zehra Anlatıcı için tebrik mesajı yayımladı

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yüzme branşında 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi olan, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazanan Ada Zehra Anlatıcı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yüzme branşında 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi olan, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazanan Ada Zehra Anlatıcı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yüzme branşında 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi olan, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazanan Ada Zehra Anlatıcı kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. 16 yaşındaki özel sporcumuzun dünya rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri çok sevindirdi. Ada Zehra Anlatıcı'nın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

  • Down Sendromlu Milli Yüzücü
  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Tebrik Mesajı

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