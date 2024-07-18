İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0998
  • EURO
    36,2943
  • ALTIN
    2631.16
  • BIST100
    11195.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Paris 2024 kotası alan özel sporcu Eda Yıldırım'ı tebrik etti
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Paris 2024 kotası alan özel sporcu Eda Yıldırım'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı tebrik etti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Paris 2024 kotası alan özel sporcu Eda Yıldırım'ı tebrik etti
ABONE OL

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Özel sporcular kategorisinde ülkemizi temsil eden milli para atletimiz Eda Yıldırım, 2024 yılı performansından dolayı, özel sporcular kadınlar atletizm F20 gülle atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştır. Milli sporcumuz Eda Yıldırım'ı bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarısında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Eda Yıldırım'ın, ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda muvaffak olmasını diliyorum."

  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Eda Yıldırım
  • Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.