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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Şırnak'a 38 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Şırnak'ta toplam yatırım maliyeti 38 milyon lirayı bulan gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları yapılacak. 17 ilçe belediyesinde hizmete sunulacak olan yatırımların sözleşmesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı.

  • DHA
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'taki 14 ilçenin belediye başkanları ile bir araya geldi. Bakanlık merkez binada yapılan görüşmede Şırnak'a gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlar ele alındı. 
 
Yapılan değerlendirmeler neticesinde Şırnak'a toplam yatırım maliyeti 38 milyon lirayı bulacak olan gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları inşa edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Şırnak ilindeki 17 ilçeye Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediye başkanlıkları vasıtasıyla 3 gençlik merkezi, 6 olimpik yüzme havuzu, 1 amatör ve profesyonel maçların oynanabileceği nizami saha, 8 halı saha ve 24 adet çok amaçlı basketbol sahası inşa edilecek. 
 
"ŞIRNAK'A YAPILACAK HİZMETLER DAHA BAŞLANGIÇ, HİZMETLERİMİZ SÜRECEK"
 
Bakan Kasapoğlu, Şırnak'a yapılacak hizmetlerin daha başlangıç olduğunu belirterek, "Şırnak'ta çok güçlü bir gençlik potansiyeli var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Şırnaklı gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız" dedi. 
 
Bakan Kasapoğlu, gençleri bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu; "Yapacağımız yeni tesislerle gençlerimizin spor ve sanatsal aktivitelerden daha yaygın bir biçimde yararlanmasını sağlayacağız. Şırnaklı gençlerimiz, gençlik merkezlerinde sosyal aktivitelere katılacak, ücretsiz kurslarla eğitim hayatlarına katkı sağlayacak. Sporu, sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görüyoruz. 7 gün, 24 saat açık olacak yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahalarıyla çocuklarımıza spor sevgisi aşılayacağız. İnşallah çok kısa gelecekte Şırnak'ta hem takım hem de bireysel anlamda çok başarılı sporcular yetişecek."

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