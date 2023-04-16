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Spor

Genk, 3 puanı 5 golle aldı

Belçika 1. Futbol Lig'inde bugün oynanan maçta lider Grenk sahasında ağırladığı Anderlecht'i 5-2'lik skorla mağlup etti.

16 Nisan 2023 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Genk, 3 puanı 5 golle aldı
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Belçika 1. Futbol Ligi'nin 33. haftasında lider Genk, Anderlecht'i konuk etti.

Cegeka Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-2 kazandı.

Genk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Mbwana Samatta, 45+2. dakikada Aziz Ouattara Mohammed, 49 ile 87. dakikalarda Ankaragücü'nün eski oyuncusu Joseph Paintsil ve 53. dakikada Bilal El Khannous kaydetti.

Anderlecht'in golleri ise 43. dakikada Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani ve 64. dakikada Anders Dreyer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 74 puana ulaşan Genk, liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise 46 puanla 10. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Genk, deplasmanda Charleroi ile karşılaşacak. Anderlecht ise Mechelen'i konuk edecek.

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