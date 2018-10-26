Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır.”

Tolgay Arslan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.